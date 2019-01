VIDEO: Fueron tantos los insultos que Pipe Bueno salió a defenderse

Fue durante el jueves pasado cuando Pipe Bueno lanzó su más reciente sencillo “Limbo” junto a Dálmata.

La nueva canción del artista, cala dentro del género urbano, cosa que al parecer, a algunos de sus seguidores les molestó.

“Hay ciertas personas que me han escrito en YouTube e Instagram, y me insultan que por qué estoy cantando música urbana, que no puedo dejar lo popular. Y la verdad es que no tengo que dejar ninguna cosa, ni la otra”, afirmó Pipe en un video que compartió en Instagram, pues fueron tales los insultos que el joven salió a defenderse.