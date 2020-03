EN VIDEO: fiesta de cumpleaños de instagramer rusa deja 3 muertos

La instagramer rusa Ekaterina Didenko celebró su cumpleaños número 29 en el complejo de piscinas Devyaty Val de Moscú, tras arrojar 30 kilos de hielo seco a la piscina la celebración se convirtió en una tragedia.

En el video se puede ver como los invitados “disfrutan” en la piscina que tiene efectos especiales gracias al dióxido de carbono que es utilizado para la refrigeración de alimentación, bebidas y en la industria química.

El hielo seco provocó la muerte de 3 personas dado a las graves quemaduras y la intoxicación.

En su cuenta de instagram la influencer rusa comunicó a sus seguidores “Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información”.