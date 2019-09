VIDEO: Exnovio tóxico intenta detener el matrimonio de su ex

En redes sociales está circulando este video, que ya es viral, en el que un hombre intenta impedir que su supuesta exnovia se case.

Como si fuera la escena de una película romántica de Hollywood (o más bien de una novela mexicana) un hombre decidió parar el carro en el que iba su supuesta expareja vestida de novia y trató de impedir a como diera lugar que ella llegara al altar.

En plena calle el hombre que usa un casco de moto le ruega a la chica que no se case y ella angustiada y confundida le dice que no la moleste y que la deje en paz. Él, en una forma desesperada, se le arrodilla y le implora que se quede con él, pero ella está decidida a seguir con su vida, todo en plena avenida y en medio de los gritos de los transeúntes que le dicen a la chica “¡QUE NO SE CASE!”.

Pero la historia coge más picante cuando el hombre besa a la chica y esta después de un momento lo empuja para que la suelte, asunto que molesta del todo al chico, quien después de decirle lo que siente, se sube a su moto y se va.

Aquí el video: