VIDEO: “¡Esto se salió de control, ayuda!”, dice J Balvin luego de que dos fans le bailaran encima en pleno concierto

En pleno concierto de la gira ‘Vibras tour’ del cantante colombiano J Balvin, dos de sus fans se dejaron llevar por la euforia, se subieron a la tarima y encima del artista le bailaron de manera muy sensual.

Balvin publicó el video en su cuenta de Instagram, el cual tituló “ACHO PUÑETA , ESTO SE SALIÓ DE CONTROL AYUDA!!!!!!!!!!! THIS IS OUT OF CONTROL , HELPPPPP”, y con este ha generado que cientos de sus seguidores reaccionen.

Finalmente, el intérprete de ‘No es justo’ se mostró bastante halagado y a gusto con la exótica manifestación de las dos chicas durante el show, gesto que fue muy bien recibido por sus seguidores y con comentarios como: “como siempre bello y entregado a su público, ese es Josesito” resaltaron el carisma del artista.