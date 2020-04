VIDEO: ¡Están varados! Nada que dejan salir de Argentina a hinchas del DIM que se quedaron tras el partido con Boca

Me envían este video de los hinchas del @DIM_Oficial que nada que pueden regresar al país luego del juego vs Boca. Los devolvieron de Jujuy en la frontera a BsAs. Qué entidad del país les puede ayudar? Me dicen que unos de @AmericadeCali están igual. Ayudemos @MigracionCol pic.twitter.com/Wkh68Kz4w5

— Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) April 2, 2020