VIDEO: “Estaba un poco asustado”: Zion ya está fuera de peligro tras pensar que tenía coronavirus

Por medio de su cuenta de Instagram Zion dio parte de tranquilidad a sus seguidores, en una transmisión en vivo relató como se sentía de mal durante el avión que tenía como destino la ciudad de México y negó el haber sufrido un derrame.

“Estaba sintiéndome un poco mal durante la tarde, llego al aeropuerto, cogimos el vuelo. En el vuelo comencé a sentirme muy mal, no podía respirar y ahí fue donde se complicó la cosa. Llegamos a Cuidad de México y fuimos de una al hospital de urgencias”, relató el cantante.

Zion manifestó que le hicieron varios exámenes para descartar Covid19, “al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas. No les miento, también estaba un poco asustado, pensaba que sí, hemos viajado un montón en estas últimas semanas”.

El cantante puertorriqueño finalizó diciendo que todo salió bien y “simplemente me dio un desgaste físico (…) Gracias a Dios no fue derrame cerebral como se dice por ahí, hay Zion pa’ rato”.