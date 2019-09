VIDEO: Esta sería la enfermedad que padece Kim Kardashian

Gracias a los avances de la temporada 17 de ‘Keeping Up With the Kardashian‘ el mundo pudo conocer cuál sería la enfermedad que estaría padeciendo la mediática Kim Kardashian, una que ya ha llevado al quirófano a una famosa cantante.

El famoso reality de las Kardashian anunció más drama en su nueva temporada y una de ellos es la salud de Kim, la más famosa del clan, quien estaría a la espera de algunos resultado médicos para confirmar si padece lupus.

Esta enfermedad autoinmune puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones y se manifiesta a través de fatiga, dolor de articulaciones, sarpullidos y fiebre.

Una de las estrellas que padece esta enfermedad es la cantante Selena Gómez, quien ha tenido que someterse a diferentes tratamientos médicos para sobrellevarla, pues no tiene cura, y hasta ha tenido que entrar al quirófano para que le realicen un trasplante de riñón, donado por su gran amiga y actriz Francia Raisa.

Además de esta novedad médica de Kim, otro de los dramas que enfrentará el clan son los rumores sobre el amorío que habría tenido Kriss Jenner, la matrona de la familia, con el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, famoso por el resonado caso judicial del asesinato de su expareja Nicole Brown.