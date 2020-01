VIDEO. En Pleno programa, Danna Paola encaró al participante de un reality que la trató de ‘cule&%’

La cantante Danna Paola que funge como juez del programa de telerrealidad La Academia en la televisión mexicana, tuvo tremendo altercado con uno de los participantes y todo fue emitido en el programa del fin de semana.

Y es que uno de los concursantes del programa de canto trató a la joven de ‘culera’, una palabra de contenido fuerte en ese país, por lo que la cantante tuvo a bien encararlo al final de la presentación.

Tras encararlo a él y a su novia, la joven dejó varias frases contundentes como la de que no votaran por él.

“No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o mal, no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto”, dijo Danna Paola, refiriéndose a que el concursante había sido beneficiado para volver al reality luego de haber sido eliminado.

Aquí las imágenes de parte de la situación.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca 🧡 Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

¿Quién es Danna Paola?

Es una actriz y cantante mexicana de 24 años. Hija del popular cantante Juan José Rivera.

A nivel internacional ha grabado con Greeicy, Noel Schajris entre otros.

Su logro actual más importante es protagonizar la serie de Netflix, Élite.