VIDEO: El secreto de los “siete maricas” de la Señorita Cesar

En redes sociales ya se hizo viral el video de la Señorita Cesar Kathleen Mariño confesando el secreto de los “siete maricas”, que al parecer la ayuda a estar siempre activa para lograr la corona de Señorita Colombia.

La candidata estaba atendiendo la prensa en uno de los eventos oficiales del reinado y a un medio le confesó que, al parecer, uno de los métodos que utiliza para mantener siempre activa y alegre, a pesar de las largas jornadas de trabajo, radica en uno de los consejos que le dieron sus entrenadores reales en los primeros concursos de belleza que participó.

“Cuando estuve en mis primeros reinados… mis prepararodes eran gays, me encanta que lo sean, y me decían ‘que se te metan los siete maricas’, y yo me metía los siete maricas encima… Y aquí los tengo”, afirmó Kathleen para luego afirmar que aún después de haberse levantado a las 4 de la mañana y haber bailado toda la Batalla de Flores, sigue “regia” y animada para luchar por al corona de Señorita Colombia.

Varios influencers y cuentas de Instagram han replicado el video.