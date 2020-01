Vídeo: ¡El Metro de Bogotá no tiene problemas de corrupción! BID dio visto bueno, Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró complacida con el informe presentado por el director del sector de energía e infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo, José Agustín Aguirre, quien certificó por escrito que todas las actividades realizadas para la primera línea del metro no tienen ningún problema de corrupción.

López, en la cuenta de twitter de la Alcaldía de Bogotá @Bogota, explica de manera suscita como el BID dio no objeción a dicho proyecto y que están tranquilos “lo primero que hice fue pedirle al BID en diciembre pasado que me certificara por escrito para los bogotanos, que todo lo que me han dicho en proceso de empalme, en privado, que el proceso de licitación se hizo adecuadamente, cumpliendo sus estándares, que ellos y toda la banca multilateral dio no objeción, que están tranquilos, que no encontraron ningún problema de corrupción, me lo certificara por escrito y así lo hicieron el pasado mes de diciembre”.

Añadió que “El director José Agustín Aguirre que es el que dirige todo el sector de energía e infraestructura nos certificó por escrito que todas las actividades realizadas por el banco para la primera línea del metro no tiene ningún problema de corrupción”.

Aquí todo el informe dado por la alcaldesa:

A propósito del informe de la @CGR_Colombia: (1) La ratificación del Gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, no es un premio, es un acto de responsabilidad. Él estructuró el proyecto y es el llamado a aclarar cualquier duda a la ciudadanía.#MetroTransparente pic.twitter.com/LwkzH8BdSy — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 8, 2020

(2) Hay 5 mecanismos anticorrupción que vigilan el metro. Todos esos mecanismos han ratificado hasta ahora que no hay corrupción, sino hallazgos gerenciales por mejorar. La empresa @MetroBogota ya está ejecutando 67 acciones de mejoramiento.#MetroTransparente pic.twitter.com/Ue2RHJ6DzT — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 8, 2020

(3) De los 5 controles anticorrupción, @el_BID y @CGR_Colombia confirmaron que no hay corrupción. Estamos pendientes de 3 pronunciamientos judiciales, de las acciones de mejoramiento de Contraloría Distrital y del Mecanismo de Alta Denuncia Internacional. #MetroTransparente pic.twitter.com/kaBTjBxZpt — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 8, 2020