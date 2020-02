EN VIDEO: Duque dijo “no habrá más mermelada para nadie” y su pequeño rompió en llanto al pensar que hablaba del ‘dulce’

La nueva ministra de Interio, Alicia Arango, reveló para la prensa una graciosa anécdota que protagonizó el pequeño Matías Duque hijo del presidente de Colombia, Iván Duque.

“El presidente, en un discurso público en donde estaban los niños acompañándolo, dijo ‘aquí se acabará la mermelada en este país, no habrá más mermelada para nadie’”, relató la nueva ministra para, según CM&.

“Y el niño ha comenzado a llorar y a decir ‘pero si a mí me gusta la mermelada, pero si yo todas las mañanas desayuno con mermelada”, prosiguió Arango.

“A mí me gusta la mermelada de fresa, ¿por qué me la van a quitar? ¿Mi papá ahora por qué me la va a quitar?”, habría dicho el pequeño entre lágrimas en medio del evento.