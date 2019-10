VIDEO: ¡DORMIDO! Así estaba Sebastián Yatra cuando se ganó sus dos Latin American Music Awards

El cantante Sebastián Yatra se ganó dos premios en la pasada entrega de los Latin American Music Awards cuando estaba en “el quinto sueño” y agradeció el honor en pijama a través de sus redes sociales.

Yatra no asistió a la gala que se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, sin embargo esto no fue excusa para que brillara en la ceremonia, pues fue el elegido como el ganador de las categorías Álbum favorito pop del año con su disco “Fantasía” y Canción pop del año con su sencillo “Ya no tiene novio”, que interpreta junto a los venezolanos Mau y Ricky.

Desde Argentina, Sebastián publicó un video en su perfil oficial de Instagram agradeciendo a los organizadores del evento por estos premios, afirmó que le hubiera encantado haber asistido a la gala para recibir los trofeos y apoyar a sus amigos y colegas que también ganaron y aprovechó para saludar a sus fans, todo con voz de pereza y cara de recién levantado.