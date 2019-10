VIDEO: ¡DESMAYADA! Terminó mujer que le cortaron ¡30 CM DE PELO! en concurso turco de peluquería

El video que ya es viral en redes sociales muestra a la participante de un reality de peluqueros de Turquía que cae desmayada dramáticamente cuando se da cuenta que le han cortado 30 cm de su abundante melena.

Dicho concurso se llama ‘Tú eres mi peluquero’, en el que İlayda participaba como modelo para el estilista Bilal Ağın, quien cortó el cabello de la chica como parte de una iniciativa para ayudar a las personas con cáncer, acción que les valió a los dos aplausos de los jurados del reality.

Al momento en que la modelo se percata de la cantidad de pelo que le ha sido cortado, empieza a llorar, se quita la bata de peluquería que lleva encima y procede a salir del set de televisión. Cuando ya está cerca de desaparecer de las cámaras, se desmaya y una de las conductoras logra agarrarla y las dos caen al suelo.

El momento dramático quedó registrado y ha sido uno de los más vistos en redes sociales en los últimos días. El clip fue publicado por el diario británico Daily Mail y afirma que la modelo no sabía cuánto cabello le iban a cortar, sin embargo, muchos usuarios aseguran que si se somete a ir a un show de peluquero y estilistas no tiene por qué hacer este tipo de escenas.

