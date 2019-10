VIDEO: ¡Descarado! Vendedora informal reclama que candidato al Concejo se le comió 3 arepas y nunca las pagó

Una vendedora informal que trabaja desde su casa en el municipio de Villanueva, en el Casanare, denunció a través de redes sociales a un candidato del Concejo de dicha localidad porque al parecer se comió tres de las arepas que ella vende y nunca se las pagó.

A través de un video difundido en redes sociales la mujer brindó su testimonio sobre lo ocurrido y le reclamó al hombre que fuera hasta su casa a pagarle explicando que después de que se comió su producto, le dijo que al día siguiente le pagaría y no lo hizo.

“Eso no se hace porque yo soy una pobre vieja que vivo asándome las manos aquí en la candela para que usted venga a hartarse las arepas y no me las pague. Ahora pasa y ni adiós dice, pasa escondido”, reclamó la mujer.

En curioso video superó las 97 mil reproducciones y se ha viralizado en redes sociales por internautas que le piden al candidato al Concejo de Villanueva que le pague las arepas a la mujer como corresponde.