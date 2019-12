VIDEO: ¡Descarado! Ladrón arrastró por varios metros a una mujer por robarle el bolso en Bogotá

Un nuevo caso de hurto quedó registrado en cámaras de seguridad de una zona urbana de la capital del país, en la localidad de Bosa, donde un ladrón en una moto arrastró a una mujer por robarle el bolso.

El hecho se registró en el barrio Batán, donde fue asaltada una mujer de 40 años que iba a entrar a su trabajo y fue sorprendida por la espalda por el delincuente que intentó arrebatarle el bolso al que ellas se aferró, resultando herida.

“Yo me aferré al bolso, evitando que me robaran, fue tanta la fuerza que hice que tengo lastimado el brazo, un seno y las piernas, me dieron tres días de incapacidad y hoy voy a presentar la denuncia”, aseguró la mujer en Blu Radio sobre el caso del que fue víctima.

En las imágenes se pudo observar cómo el delincuente en su moto sorprende a la mujer y ella tratando de que no le quitaran sus pertenencias se agarra del bolso, siendo arrastrada por la fuerza del vehículo en movimiento.