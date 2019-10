VIDEO: Demi Moore confesó que uno de sus exesposos no merecía ganar más dinero que ella

La actriz Demi Moore sigue generando revuelo con sus declaraciones luego de publicar sus memorias y esta vez confesó otro secreto en el programa de James Corden, ‘The Late Late Show‘.

La mayoría de invitados al show de Corden juegan a responder preguntas difíciles para no comer cosas asquerosas (dinámica que copió ‘La Movida’) y esta vez le tocó el turno a Demi, quien decidió confesar cuál de sus coestrellas masculinas en el cine no debió ganar más que ella y la respuesta fue sorprendente por el solo hecho de que el actor que mencionó fue su esposo por 13 años.

“No sé si puedo decir que no lo merecía. Eso no necesariamente depende de mí decirlo, aunque diría que Bruce Willis”, afirmó Moore. Sí, en efecto esta pareja compartió set en la película de ‘Mortal Thoughts‘ en 1991 y prestaron su voz para la película ‘Beavis and Butt-Head Do America‘ en 1996.

Demi también atinó a decir que la peor película que ha hecho fue ‘Parásito’ e hizo que Corden comiera sangre de vaca, pues él no se había leído su libro de memorias “Inside Out” y Moore quiso saber cuál había sido su capítulo preferido.