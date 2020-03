Video de Gregorio Pernía tomando un baño al desnudo subió la “temperatura” en redes

Gregorio Pernía encendió sus redes al publicar un video completamente desnudo mientras se bañaba en un hotel en Panamá.

La esposa del actor Erika Farfán es la autora del sensual video que fue publicado en la cuenta de Instragram de Gregorio.

EL video fue subido a la plataforma acompañado de la descripción “Dándole siempre los buenos días, My name is PANAMÁ. Aquí dándome una ducha para bajar la temperatura”.

Pernía se ha convertido en uno de los hombres más candentes en internet gracias a este tipo de publicaciones, que son especialmente para sus fans, quienes no dejaron pasar la oportunidad de dejar comentarios como “qué buena vista” y “quién fuera esa camarógrafa”.