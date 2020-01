Vídeo: Condiciones del Presidente Iván Duque para abrir el camino de diálogo al ELN

El presidente Iván Duque volvió a enviar un mensaje a la guerrilla del ELN, en el marco de la posibilidad de reiniciar los acercamientos con miras a un proceso de paz.

Duque le pidió al grupo subversivo que muestre voluntad de paz ejecutando dos acciones primordiales.

En primer lugar les exigió la liberación de todos sus secuestrados, sin el cobro de ningún tipo de rescate.

“Si el ELN tiene voluntad de paz el camino lo tiene que cumplir con dos elementos esenciales: la liberación inmediata de todos los secuestrados, pero no cobrándoles plata, la liberación de los secuestrados”, dijo duque durante un evento transmitido en sus redes sociales.

Si el Eln tiene verdadera voluntad de paz, debe liberar inmediatamente a todos los secuestrados, sin cobrarles un peso, y ponerle fin a las acciones criminales. No podemos aceptar la violencia como mecanismo de presión para dialogar. #GobiernoEnBojayá pic.twitter.com/dEpRlma1XD — Iván Duque (@IvanDuque) January 11, 2020

Adicionalmente aseguró que esta guerrilla debe terminar con todo acto delictivo, porque aseguró que reiniciar el camino del diálogo en ese contexto es admitir el crimen como una forma de presión legítima.

Dijo al respecto “que le pongan fin a los actos criminales, porque como Presidente de la república no voy a hacer es aceptar que la violencia se convierta en un mecanismo de presión a la sociedad colombiana”

Acto seguido reiteró que no lo haría “porque estaría legitimando la violencia como un mecanismo de presión y eso no lo voy a hacer de aquí a agosto 2022, que fue para el periodo que me eligieron los colombiano”.

Finalmente concluyó diciendo que solo en un contexto de ausencia de crimen podrían retomarse las vías del diálogo.

“La construcción de la paz empieza por la total ausencia de actos criminales”, dijo finalmente.

Las declaraciones se dieron en un evento realizado en la región del pacífico, lugar donde hace algunas horas un grupo de obispos hizo un llamado a que las partes se sienten a dialogar.