VIDEO: Claudia Bahamón piensa dos veces antes de aceptar volver a ‘Masterchef’ por esta valedera razón

Claudia Bahamón le confesó a los conductores de ‘La Movida’ cuál es la razón que la hace pensar dos veces antes de aceptar ser la presentadora, una vez más, del programa de cocina ‘Masterchef‘.

“Miércoles, yo dejo a mi familia, esa es la verdad”, declaró Claudia casi entre lágrimas cuando Mafe romero le preguntó por qué se pensaba más de dos veces volver a conducir el reality gastronómico. “Para mí es un sacrificio enorme. Yo llego a Colombia si mis hijos y sin mi esposo… Y le dedico 2000% de mi tiempo a ‘Masterchef‘, desde que me despierto hasta que me vuelvo a despertar, porque hasta sueño con el show”, confesó.

A Bahamón no solo le duele la distancia y la falta que le hace su familia, sino que sus hijos Luca (11) y Samuel (8) extrañen a su mamá, pues son casi cinco meses los que la opita tiene que estar al frente del programa. “Lo único que yo le rezo a Dios es que nunca me lo vayan a reclamar… Sí es un sacrificio que yo hago, pero al mismo tiempo lo pienso y es uno que yo hago por mis hijos. Qué rico que ellos luego se sientan orgullosos de su mamá, que la vean en televisión y que vean que lo está haciendo por nosotros, no es por el canal RCN únicamente”, declaró la presentadora.

Aquí puede ver la entrevista completa a partir del minuto 12.