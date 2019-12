VIDEO: César Escola ¡SE EMBERRACÓ! con el imitador de Silvestre Dangond y le dijo: “vuelve por el pasillo”

El jurado de ‘Yo me llamo’ César Escola no aguantó más la impertinencia del imitador de Silvestre Dangond y lo mandó a que se devolviera al camerino porque no era capaz de recibir una mala crítica.

La presentación de ‘Dangond’ no fue la mejor y César le hizo saber de una forma muy calmada y paternal (como siempre) que había tenido problemas de afinación. “No lo comparto, pero lo respeto”, dijo el imitador luego de escuchar a Escola y de inmediato Amparo le recriminó: “la embarraste”.

De inmediato se armó la pelea y Amparo le pidió al cantante que se callara y afirmó que además de desafinar le faltó la alegría de Silvestre. El imitador seguía fuerte en su posición de que lo hizo bien y César se emberracó y le dijo: “¿quieres que te digamos que lo hiciste divino? Lo hiciste divino, vuelve por el pasillo… Y ahorramos la historia tuya y los comentarios del jurado”.