VIDEO: Cata Gómez confesó que tuvo una relación con un ¡”PSICÓPATA”!

La esposa del actor Juan Pablo Llano, Catalina Gómez, le confesó a Andrés Wilches en pleno paseo en helicóptero que tuvo de novio a un “psicópata”.

Durante su entrevista en el programa web AutoStar Tv, Cata se sometió al segmento de responder preguntas que sacan de un “Sombrero de la verdad” y ahí estaba una sobre los maltratos físicos y psicológicos que había sufrido.

“Sí, es verdad. Lamentablemente es verdad. No sé por qué razón las mujeres, a veces, pasamos por ese tipo de situaciones, las mujeres y los hombres… Tuve un noviazgo, me cogió muy chiquita… No busqué la asesoría necesaria y tuve un psicópata al lado. En este momento de mi vida no lo culpo, al contrario, tengo todo el agradecimiento hacia él, porque gracias a él yo soy la mujer que soy, tengo la fuerza que tengo, tengo la relación que tengo, la seguridad que tengo”, confesó Catalina.

Hoy la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity‘ goza de un matrimonio feliz con Llano y sus dos hermosos hijos.