Video: Carismática como siempre Caterine Ibargüen celebró su oro en Barranquilla bailando champeta

Luego de una noche de ensueño para la atleta colombiana Caterine Ibargüen, tras conseguir la presea dorada en Barranquilla con un impresionante salto de 6.83 metros, 4 centímetros por debajo de su marca personal, la deportista lo celebró este logro con su carismática sonrisa y bailando champeta.

Frente a todos los espectadores que la aclamaban en las gradas y tras levantarse de su sexto y definitivo salto, la colombiana bailo sin pena junto a la bandera tricolor y agradeció a todos los asistentes.

La antioqueña comentó luego en una entrevista: “es algo muy emotivo, eso me incitó a bailar, me salio del alma, del corazón, lo que me motivó a hacer ese salto largo era la gran preparación que hemos hecho este año”.

Salto, récord en la prueba y baile de la hermosa Caterine Ibargüen en el salto largo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. ¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/vNnCookJZt — Señal Deportes (@SenalDeportes) 31 de julio de 2018