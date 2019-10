VIDEO: Black Eyed Peas y J Balvin le ponen el “Ritmo” al fin de semana con esta nueva canción

La legendaria agrupación Black Eyed Peas se unió a J Balvin para lanzar “Ritmo”, una canción que rememora el clásico “Rhythm of the Night” y lo reinventa para ser la canción oficial de la cinta “Bad Boys For Life“.

Los estadounidenses y el paisa ya habían anunciado que iban a colaborar en una canción que prometía mucho beat y mucho baile. El sencillo empieza con la famosa frase “this is the rhythm of the night” y luego se despacha con el rapeo del colombiano y el trío que nos ha regalado canciones tan legendarias como “Where Is The Love“, “My Humps” y “I Gotta Feeling“.

Esta canción hace parte de la banda sonora de la cinta ‘Bad Boys For Life‘, la tercera parte de la historia de la saga ‘Bad Boys‘ (‘Dos policías rebeldes’ en Latinoamérica), protagonizada por Martin Lawrence y Will Smith desde 1995.