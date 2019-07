Video: Bad Bunny asegura que lo cancelará todo y le dirá adiós a la música por razones políticas

Puerto Rico no vive sus mejores días, y en cuestión de política, el pueblo ha exigido que su gobernador, Ricardo Rosselló, deje el cargo, y para eso, celebridades del país se han unido a la causa, entre ellas Benito Martínez, conocido como Bad Bunny, quien fue contundente y aseguró que cancelará todo y le dirá adiós a la música, de manera momentánea, para llevar esta lucha de pueblo.

A través de un video, el artista confirmó: “Voy a ponerle una pausa a mi carrera porque no tengo ahora mismo corazón y mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, voy a seguir con ustedes. No me voy a quitar. Hay que salir a las calles, hay que seguir manifestándonos”, detalló.

Además, aseguró que cumplirá con la agenda que ya tiene, y que tras cumplirla, comenzará su lucha para exigir mejores garantías para su nación. Bad Bunny también comentó que todo esto lo hace por el amor que le tiene a la isla: “A mí me hizo Puerto Rico y yo no puedo darle la espalda, así que no nos vamos a dejar”, sentenció.

Todo comenzó cuando se filtró un chat que contenía mensajes ofensivos, machistas y homófobos enviados por el dirigente de la isla, por lo que comenzó una gran movilización liderada, entre otros, por Bad Bunny y Residente.