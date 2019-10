VIDEO: Así se ve Taylor Swift “¡DROGADA!” bajo los efectos de la anestesia

La cantante Taylor Swift se llevó una gran sorpresa cuando el presentador Jimmy Fallon le confesó que tenía un video suyo inédito bajo los efectos de la anestesia, que obviamente mostró en su programa ‘The Tonight Show‘.

Jimmy casi no es capaz de decirle a Taylor que tenía en su poder un video de ella “muy drogada” producto de la anestesia de una operación ocular. El clip se lo dio al presentador la misma madre de la artista y lo que se ve de Swift supera muchos de los momentos más bochornosos y graciosos de la intérprete de “You Need To Calm Down“.

En el video Taylor se ve bastante perturbada, al punto de llorar, ¡POR UN BANANO! Mientras estaba en su letargo por la sustancia postoperatoria, quiso coger una de estas frutas de su racimo y pudo coger otra que no era la que quería, lo que desató el extraño y divertido momento. Luego se ve a Swift acostada en su cama comiendo la fruta, diciendo que “su mente está viva”.

La cantante no daba crédito a las imágenes y solo atinó a decir que su madre había tenido la amabilidad de llevarla a casa luego de la intervención, pero “fue lo suficientemente cruel para grabarme y darte el video… Te amo mamá”.