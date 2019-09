VIDEO: Andreina Fiallo se agarró con una seguidora de Instagram que le recriminó por los apodos que le tiene a sus hijos

La empresaria Andreina Fiallo no se quedó callada y le respondió a una de sus seguidoras que no le gustaron los nombres cariñosos con los que ella llama a sus hijos.

La foto de la discordia fue una que publicó Andreina en la que sale su hijo Daniel Alejandro en la que se le ve medio rostro saliendo del agua. “‘DANIEL ALEJANDRO’ Qué tal esta foto tan divina que hizo @jets.ph a mi mono hermoso, a mis hijos lo que les sobra es cejas, pestañas y unos ojitos que hablan por ellos 🔝🔝🔝”, fue la frase que puso la cucuteña junto a la imagen.

Sin embargo, una usuaria atinó a responderle la foto con la siguiente crítica: “Ve, por qué le decís mono si él no es mono, y a tu hija le decís mi negro, ¿qué es eso?”. Fiallo no se quedó callada ante esta recriminación y le dijo cómo eran las cosas. “¿Cómo tendría que decirles? ¿A gusto de quién? Si la mamá soy yo… Siempre lo he dicho, a la gente hay que dejarla hacer lo que se le dé la gana, pero no con uno”, respondió.

Los comentarios ya se eliminaron, pero acá les dejamos la foto en cuestión y el video del programa ‘Lo sé todo’ que reseñó el tema.