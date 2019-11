Video: Amparo Grisales ya no se aguanta a Jessi Uribe y dice que convirtió ‘Yo Me Llamo’ en un jardín infantil

‘Yo me llamo’ se convirtió en uno de los reality más vistos en el país, entre otras cosas, por los jurados que tiene, sin embargo, a Amparo Grisales, una de las que toma las decisiones, se enojó, una vez más, con Jessi Uribe, a quien parece que no se aguanta más, y le dijo que él estaba convirtiendo el programa en un “jardín infantil”.

Aunque las diferencias entre la actriz y el cantante son más que notorias, en el episodio del pasado 31 de octubre se evidenció aún más su diferencia, luego de la presentación del imitador de Roberto Carlos. Ahí, Uribe dijo que el participante debía moverse un poco más, y tras eso, Amparo Grisales no solo acompañó su idea, sino que aseveró que este debía abrir más los ojos, pues él ““veía con los ojos cerrados todo el tiempo”.

Todo se complicó cuando Jessi Uribe le respondió el comentario a manera de chiste, diciéndole que era la primera vez que alguien “ve con los ojos cerrados”. Lo dicho por el artista no fue del agrado de la ‘Diva’ de Colombia, que le respondió de manera tajante: “yo me refería al participante (…) ¡ay, qué mamera! Me voy, esto se volvió un jardín infantil”.

Ante la situación, el otro jurado, César Escola, tuvo que intervenir y calmar el ambiente para que no se saliera de control, sin embargo, cada vez es más evidente el descontento que existe entre ambos.