VIDEO: Amparo Grisales le puso quejas de Jessi Uribe a Paola Jara en ‘Yo me llamo’

La “diva de divas” Amparo Grisales aprovechó que Paola Jara asistió al show de ‘Yo me llamo’ y le puso varias quejas de su compañero de set Jessi Uribe, a quien se relaciona sentimentalmente con la cantante de música popular.

Paola fue una de las invitadas a las galas de ‘Yo me llamo’ y allí pudo cantar algunos de sus más grandes éxitos. Al término de su show, Amparo aprovechó para decirle algunas cositas que se tenía guardadas sobre Jessi y la principal es que él no había dejado participar a ninguna imitadora de Jara porque no daban la talla.

“No nos dejó pasar ninguna Paola Jara, porque él decía que conocía el vibrato, la respiración, cómo subía el tono, cómo subía las notas… Porque ha cantado contigo y que tú tenías mejor todo”, dijo Grisales ante una mirada sorprendida de Jara. “¡Ay, Dios mío, Jessi! La verdad me hubiera gustado muchísimo”, declaró la cantante de música popular en el capítulo.