VIDEO: Amparo Grisales confesó que ha dejado varios novios por sus ¡MASCOTAS!

La “diva de divas” Amparo Grisales se confesó en ‘Los Informantes’ y contó que ha rescatado a muchos perros y ha terminado relaciones por ellos.

Amparo es una de las animalistas más famosas de este país y es bien sabido que cada vez que se encuentra a un perrito en mal estado, lo recoge y lo lleva a dos refugios que ya conoce, donde ella misma financia la recuperación del animal.

La mascota que más se le ha escuchado nombrar es “Tango”, quien la acompañó durante 17 años y al que quiso como si fuera un hijo, pues mientras lo tuvo sintió “amor puro”.

“Primero boto a un marido que a un perro; dejé novios por mi perrito. Uno de ellos me lo pateó… y si lo patea a él, después me patea a mí”, declaró la actriz en el programa, añadiendo que no es el único problema que se ha ganado por cuidar a los animales. “A veces le grito a la gente para que les den agua a los perros; hasta me bajo del carro y me insultan”, confesó.