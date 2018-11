VIDEO: Alejandro Fernández estalla de rabia contra reporteros que “irrespetaron su privacidad”

El cantante mexicano Alejandro Fernández, fue interceptado por Nelssie Carrillo y su compañero camarógrafo, hecho que no le cayó bien al cantante.

El encuentro se dio en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde El Potrillo estaba siendo grabado junto a su novia Karla Vergara, a la salida de un lugar de tatuajes.

A través del video que se conoció en el programa de El Gordo y La Flaca, se ve que el artista cubre el lente de la cámara para evitar ser grabado.

Lleno de rabia, sacó el celular y grabó al camarógrafo, mientras lo amenazaba con demandarlo si el material se hacía público.

Su novia por su parte, actúa de la misma manera que el mexicano e intenta quitarle la cámara al reportero.

“El cómo lo ven se molestó y empezó a tirarle golpes al camarógrafo. Él le dijo que podía grabarlo porque estábamos en una vía pública, en eso Alejandro toma su celular y empieza a grabarlo y le dice que no le daba permiso de que las imágenes salieran al aire o si no nos demandarían, después su novia Karla y él se vienen hacia a mí y me dice y a ti también mija con el celular grabándome amenazando que me iba a demandar. Yo me quedé callada y le dije está bien. Todavía mi camarógrafo seguía grabando y la señorita Vergara se acerca a mi camarógrafo y le pega al lente de la cámara. Todavía ella me sigue y me dice que si yo quería una foto que él me la daba yo le dije ¿de qué hablas? y todavía se atrevió a tomarle fotos a las placas de mi carro”.