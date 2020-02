Video: Actor de ‘La ley del corazón’ se pronuncia sobre acusaciones de maltrato que hizo su expareja en ‘La movida’

El actor Juan Pablo Barragán se pronunció a través de las redes de Graciela Torres ‘La negra candela’ y aseguró que tomará acciones sobre las acusaciones de maltrato que hizo su expareja Lía Zafra en ‘La Movida’.

“Creo que ella está como aprovechando su cuarto de hora y está diciendo cosas que no son, y yo tampoco voy a salir a decir las veces que ella me pegó; además, yo no le pegué”, declaró Juan Pablo, cuyas palabras se pueden escuchar en la publicación de Torres en Instagram.

Juan también afirmó que Lía está dañando su imagen y por eso entablará acciones sobre el tema, además aprovechará para realizar un proyecto audiovisual para contar la verdad de lo que sucedió.