EN VIDEO: A un vendedor de butifarras lo multó la Policía por porte de arma blanca en vía pública

Polémica ha generado un comparendo que recibió un vendedor ambulante de butifarras en el municipio de San Pelayo, Córdoba.

Según contaron medios locales, el señor estaba vendiendo sus productos en un concierto que había de entrada libre cuando un uniformado “le quitó” el cuchillo, sin pedírselo. Sin embargo el vendedor se habría negado a entregárselo debido a que lo necesitaba para continuar con sus ventas.

“Reconozco que yo me opuse a que me quitaron el cuchillo, ese es el instrumento con el que me rebusco la vida para mantener a mi familia, imagínese, si se me llevaban el cuchillo se acababa la venta, que a esa hora estaba muy buena”.

“Fue cuando sentí que me tomaron del brazo y me lo tiraron hacía atrás con mucha fuerza y escuchaba a alguien gritando ¡quítenle! el cuchillo”, dijo para el portal Chica Noticias.

Las autoridades lo habían inmovilizado y le impusieron un comparendo por porte de arma blanca en vía pública, el cual fue de tipo 2, por lo que deberá pagar la suma de 208 mil pesos, según medios locales.