Víctor Manuelle lloró al bailar con su nieta

El cantante Víctor Manuelle se convirtió en abuelo a los 50 años, a través de su cuenta de Instagram se mostró muy nostálgico al bailar con su nieta el primer bolero.

«Aquí mi 1er bolero con mi nieta, me puse a pensar en cómo sería bailar con ella en sus 15 y me puse a llorar. Abuelo sentimental. Me tiene loco», expresó el cantante en su más reciente publicación.

El cantante de salsa habría estado con su nieta el pasado fin de semana, «El que necesite a mi abuelo hoy, no lo llamen. Está muy ocupado. Me tiene que llevar a pasear a mí. Att: #DylaraValentina», detalló Víctor Manuelle tras publicar dos fotografías junto a su nieta.

