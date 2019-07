Vicky Dávila reveló que un taxista la acosó mostrándole el ‘pirulín’ después de una carrera

A propósito del paro nacional de taxistas que se vive este miércoles en las principales ciudades del país, la periodista Vicky Dávila abrió un debate sobre la calidad del servicio y sobre los casos de acoso que viven las mujeres al usar este tipo de transporte.

En este debate hecho en W Radio, Dávida reveló que cuando tenía 18 años vivió un episodio ‘horrible’ después de que un conductor de taxi se sacó el ‘pirulín’ (el pene) y se lo enseñó en un acto de acoso que vivió en la ciudad de Cali.

“Yo recuerdo que a mí me pasó algo horrible en un taxi en Cali cuando tenía como unos 18 años. Iba en la parte de atrás y cuando me bajé el señor sacó el ‘pirulín’ y me lo mostró, ¡el conductor del taxi!”, aseguró la periodista.

En este debate participaron panelistas que hablaron sobre casos de acoso en diferentes tipos de servicio, denunciando que es común en Colombia que las mujeres sientan temor de andar solas en el transporte público por los frecuentes caso de acoso en todo el país.