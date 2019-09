Verónica Castro desmiente a la ex de Lorena Meritano por decir que se casaron simbólicamente en Holanda

La legendaria actriz Verónica Castro tuvo que salir a desmentir a la presentadora mexicana Yolanda Andrade, exnovia de Lorena Meritano, pues no aguantó más los disparates que mencionó sobre la supuesta boda simbólica que habrían protagonizado en Ámsterdam.

“Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento”, declaró Verónica, a quien vimos el año pasado en la serie de Netflix ‘La casa de las flores’.

La polémica que envuelve hoy a las mexicanas empezó cuando Yolanda le dijo al periodista Javier Poza que había tenido una aventura romántica con una actriz que él conocía. “Me casé con una mujer maravillosa, que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en momento de ese amor que le da a uno. Nos casamos en Ámsterdam. Fue un momento muy bonito. No es broma casarte, es un acto de amor. Fue simbólico, nada legal. En honor de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta”, dijo Andrade.

Este chiste le salió caro a la presentadora, pues ahora su examiga Verónica no la quiere ver ¡NI EN PINTURA! “Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”, arremetió Castro, todo dentro del segmento radial ‘Todo para la mujer’.

En el siguiente video están las declaraciones de Andrade a partir del minuto 13.