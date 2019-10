Vea el motivador video de Kevin Hart tras aparatoso accidente

Tras el accidente automovilístico en que se vio envuelto, el actor compartió un motivador mensaje con sus seguidores en donde revela videos inéditos de su proceso de recuperación.

El 1 de septiembre marcó un antes y un después en la vida del humorista estadounidense cuando fue objeto de titulares a causa de un aparatoso accidente automovilístico en Los Ángeles, California. Hart, iba de pasajero en un Plymouth Barracudo que impactó contra un árbol y quedó completamente destruído.

El humorista por sus propios medios consiguió salir del vehículo pero sufrió tres lesiones en su columna vertebral que casi estuvieron a punto de causar un daño irreversible en la médula espinal. Afortunadamente no fue así, pero el comediante requirió de una intervención quirúrgica de emergencia.

Tras más de un mes desde el siniestro, Hart ha vuelto a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el difícil y a la vez inspirador camino que ha transitado en su recuperación a través de un video en que narra el día a día a partir de su intervención.

Este fue el mensaje que compartió a lo largo de la publicación:

“Cuando Dios te habla, no queda otro remedio que escuchar. Y la vida es muy graciosa, se los prometo, porque algunas de las peores cosas que te suceden acaban resultando ser justo lo que más necesitabas. En este caso, siento que Dios me dijo que bajara el ritmo: iba muy rápido, estaba abarcando demasiado. A veces no logras prestar atención a las cosas importantes que de verdad deberías ver, pero tras mi accidente todo ha cambiado. Tengo una perspectiva diferente de la vida: la aprecio mucho más. Me siento agradecido por mis amigos, por mi familia y por la gente que sencillamente me acompaña y me ha apoyado”.

La publicación se ha ganado infinidad de adeptos por partes de fanáticos e internautas que aplauden el optimismo y fortaleza del actor para enfrentar este difícil episodio de su vida.

Por último, el intérprete agradeció las muestras de cariño por parte de la comunidad, y del mismo modo, puntualizó con vivir cada día al máximo pues, “nadie te garantiza que haya un mañana”.

El post: