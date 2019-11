“¡Váyase a burlar de su madre, pero no de la iglesia católica!” José Félix Lafaurie

En una entrevista para Semana con Vicky Dávila, el ganadero se pronunció públicamente sobre el bochornoso evento en que denunció una supuesta secta satánica y resultó siendo una obra de teatro.

Ante la pregunta de la periodista para el presidente de Fedegan si creía que el arte era libre en Colombia, Lafaurie fue directo: “Es libre, pero no se burle usted de aquellas largas tradiciones como la Católica. Vaya usted a burlarse de su madre, pero no de la religión católica. ¿Por qué tienen que venir a burlarse en una obra de teatro de la religión católica? ¡Pues no me gusta”.

Durante la conversación con la periodista, el ganadero fue enfático en el respeto por parte de las personas para creyentes en la religión católica, considerando como “indebido” la puesta en escena que se realizó, agregando además que actos como este incitan a la violencia como ha sucedido con los ritos musulmanes y las posteriores desgracias por las burlas ante estas prácticas.

Vea la entrevista completa aquí: