¿Vas a salir de fiesta? Consejos para una buena diversión en navidad

Antes de salir a divertirte y pasar una noche de locura en esta navidad, es bueno que tomes algunas precauciones. Pues al igual que cualquier ciudad, especialmente de Latinoamérica, Medellín durante la noche tiene mayor incidencia de delitos.

He aquí algunas medidas que puedes tomar para que rumbees de manera segura:

• Ve acompañado: Lo mejor que puedes hacer es ir al bar o club nocturno acompañado. Si no conoces la ciudad, es bueno que vayas con una persona que si la conozca. Pídele que escoja un sitio con buena reputación, seguro y preferiblemente en una buena zona.

• No te alejes mucho: Ahora, si no te queda más remedio que ir a divertirte solo, ve a un lugar no tan lejos de donde estás hospedado. Así, si te pasas de copas tendrás la opción de regresar a pie.

• Ve temprano: En Medellín no pasa igual que en ciudades como España y Argentina, donde los sitios están abiertos hasta el amanecer. Por el contrario, la mayoría debe cerrar a más tardar a las 3:00 de la madrugada. Por ello es mejor llegar antes de las 9:00 pm. Estarás más seguro y disfrutarás más.

• No exhibas tus pertenencias: Sin ánimo de asustar, pero el robo es un delito común en esta parte del país. Por lo que no es recomendable exhibir tus pertenencias, esto incluye celulares, grandes cantidades de dinero y joyas. Lo mejor es ser prudente y estar alerta sobre quién está alrededor.

• No tomes un taxi en la calle: En la ciudad se dan casos de robos extorsivos o los llamados paseos millonarios. Estos delitos son cometidos mayormente por delincuentes que se hacen pasar por taxistas. Por eso lo más recomendable es no tomar cualquier taxi que pase por la calle.

• No bebas demasiado: Por más bien que te la estés pasando bien, trata de controlar la bebida. De esta manera te será más fácil tomar decisiones y más importante aún, saber qué sucede a tu alrededor.

• Cuida tu dinero: Lo mejor que puedes hacer para cancelar la cuenta es utilizar tu tarjeta de crédito o efectivo si es que cuentas con ello. Pero, si tienes moneda extranjera no trates de hacer el cambio con cualquier persona que lo proponga. Es mejor ir a una casa de cambio, en la ciudad hay muchas.

• Escoge un lugar legal y seguro: Es importante que no te dejes llevar por la emoción de querer probar la vida nocturna de la capital. Sino que te tomes el tiempo para analizar si el lugar a donde vas es seguro y está legal. ¿A qué se refiere esto?

Bueno a que cumpla con las normativas básicas de seguridad, establecidas en la ley.

Esto incluye lo siguiente:

• Que tenga un plan de evacuación con salidas de emergencias y un sistema de ventilación artificial o natural.

• Respetar la capacidad máxima de personas que pueden ingresar.

• Tener un buen sistema contra incendios.

• Personal de seguridad altamente calificado que esté al tanto de quienes entran y salen del local.