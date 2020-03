“Van a morir algunos, lo siento pero así es la vida, es una realidad”: Bolsonaro sobre el Coronavirus

En una entrevista el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comparó la pandemia del coronavirus con las muertes por accidentes de tránsito, asegurando que “algunos van a morir, los siento pero así es la vida, es una realidad”.

El mandatario que ha minimizado las afectaciones por el Covid-19 también insinuó que algunos estados están manipulando las cifras de muertos por esta enfermedad para dañar la imagen del gobierno nacional.

Bolsonaro aseguró que “en Río de Janeiro, hasta los datos del 26 de marzo habían 9 muertos y en Sao Paulo 58. Sé que hay una diferencia de población, pero es una cifra demasiado grande para Sao Paulo, no puede haber un juego de números para favorecer intereses políticos. No me creo esos números de Sao Paulo, sobretodo por las medidas que tomó el gobernador”.

El mandatario afirmó: “¿cuántos mueren de H1N1?, unas 700 personas por ahí, ¿y todos tienen coronavirus?, esta es una señal de que el estado de Sao Paulo está manipulando, queriendo hacer un uso político de los números”.

