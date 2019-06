Van 10 muertos y 114 accidentes de tránsito en primeras horas de puente festivo

Durante las primeras horas del puente festivo del Corpus Christi han muerto 10 personas y al menos 114 accidentes de tránsito a nivel nacional, de acuerdo con la información de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Aunque disminuyeron un 20 % en comparación a las mismas cifras del año anterior que se presentaron 143 siniestros.

Las autoridades afirmaron que han sancionado a 1.207 conductores, 140 por no tener al día por revisión técnico-mecánica, 159 por no portar la licencia de conducción, 116 no tenían el seguro obligatorio y 75 por adelantamientos en zona prohibida.

Asimismo, anunciaron que han realizado 186 pruebas de embriaguez, arrojando 146 positivas a nivel nacional y que se han movilizado 992.916 vehículos por las vías nacionales.