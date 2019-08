Usuario de Twitter pide que Kris Jenner sea objeto de estudio en universidades y el mundo lo apoya

El tuitero que se hace llamar “Bouff Daddy” (@WoleOmari) trinó que la madre del clan Kardashian, Kris Jenner, sea motivo de estudio en las escuelas de negocios y el mundo respaldó su idea (que no es para nada descabellada).

Para nadie es un secreto que el cerebro detrás del éxito de las Kardashian es la matrona del clan, Kris Jenner, la que ha sabido impulsar y mantener las carreras y el estrellato de sus cinco hijas: Kourtney, Kim, Klhoé, Kendall y Kylie, todas dentro del mismo paquete pero con diferentes propuestas que van desde el mediático reality ‘Keeping up With the Kardashians‘, hasta negocios en las industrias de la cosmética, la moda, el derecho y el estilo de vida de lujo.

El tweet de Omari ya acumuló más de 156 mil “me gusta” y fue retuiteado más de 33 mil veces, creando un hilo gigante en la red social en el que los usuarios apoyan la idea de que la empresaria sea un caso de estudio en las facultades de negocios, pues es una experta en relaciones públicas, en explotar diferentes focos de talento, es una maga en aprovechar cualquier tipo de contingencia (escándalo) que le llegue y maneja a la perfección su imagen y la de sus hijas, al punto de ponerlas en el radar de todo el mundo, todo un plus a la hora de crear una marca, posicionarla y, lo más importante, venderla y sacarle provecho económico.