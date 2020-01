Usuario de Twitter crea hilo con las muñecas más ¡ICÓNICAS! de la historia

El usuario de Twitter @jonadabbb hizo una encuesta sobre cuáles muñecas eran sus preferidas y esto desencadenó un hilo de las Barbies, Bratz y Myscene, entre otras marcas, más icónicas de la historia.

Todo empezó con la encuesta, que le dio la idea al usuario de pedirle a sus seguidores que publicaran las fotos de las muñecas que más recuerdan o les parecen las más legendarias.

Desde muñecas que representan personajes del cine y la televisión como Soraya Montenegro y “la maldita lisiada” o las icónicas Miranda Priestly y Andy Sachs de ‘The Devil Wears Prada‘, representaciones especiales de actrices como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn y Zendaya, hasta ediciones especiales de Barbie como la astronauta, la Barbie embarazada o la primera de la historia se pueden ver en este curioso hilo. Cabe destacar que no todas estuvieron en el mercado y algunas son creaciones de aficionados.

A continuación algunas de las más llamativas:

4. ZENDAYA En su icónico look de los Oscar. Fue oficial de barbie pero JAMÁS la sacaron al mercado. Les juro que me muero por tenerla vean nomas el cabello y la cara im- pic.twitter.com/rHr8SpEypt

5. AUDREY HEPBURN Oficial de Barbie. Fue sacada al mercado hace unos 20 años aproximadamente. Es una reliquia sobre todo su vestuario de Breakfast at Tiffany’s pic.twitter.com/8DKMCfbT85

8. LINDSAY LOHAN

De la marca my scene.

Está un poco basic pero ME ENCANTA. Muñeca de la época de oro de Lindsay Lohan, cuando estaba en la cima, tenía una carrera y vida por delante. Siempre me ponen de buenas sus películas :’) fue literal la cara de nuestra infancia pic.twitter.com/kzkF3vtDVA

— open ur purse (@jonadabbb) 6 de enero de 2020