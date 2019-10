“Usted no fue mi profesor”: Vicky Dávila le ‘cantó la tabla’ al docente que la criticó por columna de opinión sobre Uribe

Luego de que la periodista Vicky Dávila publicara una columna de opinión en la que hablaba de la indagatoria a la que tuvo que asistir el senador Álvaro Uribe Vélez, muchos se fueron en contra de ella, pues esta aseguró que lo que hizo el expresidente era lo correcto, mientras que otros, como es el caso de un docente, le reprochó y le dijo que esa era una obligación, y que por eso no había que felicitarlo.

A través de sus redes sociales, Sergio Ocampo, quien dijo ser profesor de la periodista, trinó: “Esto si ya es el colmo absoluto, que alguien se presente a la justicia cuando es requerido es un gesto de valentía. Ahora debemos agradecerle a Uribe porque no se voló. Yo fui profesor de Vicky Dávila y algo malo tuve que haber hecho para generar este tipo de periodista”.

El comentario lo realizó el pasado 13 de octubre, y dos días después, el martes 15, Dávila se ‘regó’ y en varios mensajes le contestó, afirmándole en primer lugar que él no fue su profesor, y segundo, que es un misógino.

“Sobre Sergio Ocampo solo tengo que decir que es un misógino empedernido. Que me da pena por sus alumnos, no sabía que los formaba para que fueran como él. Un profesor intolerante, vengativo, descalificador y dictador de la opinión deja mucho que desear. Ud no es ejemplar”, dijo en primera instancia.

Pero eso no quedó allí, pues la periodista siguió contestándole: “Ud no fue mi profesor, ud dictó una cátedra a la que asistí, mientras tenía horarios de 12 horas de reportería en QAP. Yo estaba apenas por los 22 años. Ud me hostigó y desde entonces me persiguió. Hoy no diga que fue mi profesor porque lo único que hice fue protegerme de ud”.

Por último, Dávila le indicó: “A mí nadie me ha regalado nada y yo no soy una delincuente para que ud se atreva a hablar sobre mí como una vergüenza. Aquí ocurren muchas cosas que dan vergüenza de verdad y ud no se pronuncia. Vergüenza que ud sea un maestro que no sepa que hay libertad de opinión”.

Este es el hilo completo de la respuesta de la periodista:

