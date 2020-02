¡¿UNA AMANTE?! Al parecer Martín Elías habría sostenido una relación extramatrimonial

Parece que a Martín Elías jamás lo van a dejar descansar, pues ahora le salió amante y hasta dio entrevista en el programa de chismes ‘Lo sé todo’.

Fue el presentador Ariel Osorio el que anunció que el próximo 10 de febrero podremos ver la entrevista completa de Linda Pontón Reyes, la supuesta amante de Martín Elías, una mujer que le habría hecho varios eventos al fallecido cantante.

“Él me vio y como que se flechó, no sé. Me pidió el número, me empezó a hablar, a conquistar y ya se empezaron a dar las cosas… Estaba el tema de que no podíamos estar en público por los medios”, dice Linda en el segmento que presentó Ariel, afirmando que dicha relación habría durado poco y habría sido muy “intensa”.