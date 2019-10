Tuiteros explican por qué el ‘maestro’ Bad Bunny merecía el Nobel de Literatura

Esta semana fueron entregados varios premios Nobel, uno de ellos, quizá siempre el más esperado, fue el Nobel de Literatura, pero en las redes sociales latinoamericanas creen que ese merecimiento debería ser para el cantante de reguetón conocido como Bad Bunny.

A continuación varios trinos en los que los internautas justifican el merecimiento de Bunny.

CONTEXTO: El jueves, Olga Tokarczuk y Peter Handke recibieron el premio Nobel de Literatura para años 2018 y 2019.

"Hola, quién soy? No sé se me olvidó" En esta línea el maestro Benito Antonio, piensa crear conciencia acerca del Alzheimer una enfermedad que tiene poco foco en el mundo musical, aparte de gran compositor, mejor persona #BadBunnyNobeldeLiteratura

"QEPD lo de nosotros, no me rompiste el corazón, yo ya lo tenía roto". El maestro hace alusión a cómo los duelos por separación no necesariamente dependen del término de la relación, sino de pérdidas simbólicas que van constituyendo un duelo anticipado.#BadBunnyNobeldeLiteratura

