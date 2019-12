¡Tremenda ‘poda’! La que está haciendo Independiente Medellín; siete jugadores no siguen y saldrían más

Independiente Medellín terminó el año con el título de la Copa Águila, trofeo que le da la posibilidad de participar en la Copa Libertadores del próximo año, y por eso, el club ya comenzó a estructurar lo que será la temporada 2020, y ante la salida de Germán Cano y la posible fuga de Didier Moreno y Leonardo Castro, el equipo ya trabaja en traer sus sustitutos, pero también estarían realizando una ‘poda’, pues al menos siete jugadores no continuarían en el club.

Según se pudo conocer, los deportistas Johan Valbuena, Mateo López, Fernando Landázuri, Ever Valencia, Víctor Moreno, Diego Arias y Diego Herazo no continuarán en el club. Es de anotar que estos deportistas no contaron con los minutos suficientes en el equipo, por lo que buscarían otro rumbo donde puedan competir más.

Por otra parte, se conoció que dos pilares fundamentales del equipo también podrían irse, pero por las ofertas que tienen. Andrés Ricaurte y Adrián Arregui estarían en la mira de otros clubes, como también es el caso de Elvis Perlaza, quien suena fuertemente para llegar a Millonarios, aunque desde el club ‘Rojo’ ya confirmaron que no han recibido una oferta por él, y lo tienen presente para la próxima temporada.