¡Tremenda golpiza! Clienta arremete contra mesera tras descubrir mensaje en el celular de su novio

Resumen: Una clienta en Valledupar agredió a una mesera tras descubrir un mensaje en el celular de su novio, presuntamente enviado por la trabajadora. El enfrentamiento, que comenzó dentro del restaurante y continuó en la calle, quedó registrado en video y se volvió viral en TikTok, generando millones de reproducciones y comentarios. Hasta ahora no se ha reportado intervención policial ni denuncias formales, y tampoco se han emitido declaraciones de la mesera o del restaurante.

Un incidente de celos y violencia en un restaurante de Valledupar se volvió viral en redes sociales después de que una mesera fuera agredida por una clienta en medio de una disputa relacionada con un hombre.

El hecho quedó registrado en video y, según las imágenes, ocurrió cuando la mesera habría enviado un mensaje al novio de la clienta, identificada como Vanessa. El mensaje, que supuestamente decía “Soy la chica de la limonada”, se envió luego de que la mesera obtuviera el número del hombre a través de la plataforma digital utilizada para pagar la cuenta de una bebida.

En el video se observa cómo Vanessa confronta a la mesera dentro del restaurante, se abalanza sobre ella, la jala del cabello y la golpea en varias ocasiones. La pelea se traslada a la calle, donde los golpes continúan mientras clientes y empleados intentan separarlas, algunos de los cuales resultan lesionados en el intento.

El material fue compartido masivamente en TikTok, alcanzando millones de reproducciones y “likes”, y generando comentarios y especulaciones sobre los motivos de la agresión.

Hasta el momento, no se ha informado de la intervención de la policía ni de denuncias formales. Tampoco se han emitido declaraciones por parte de la mesera o del restaurante. Por su parte, Vanessa ha aprovechado la viralidad del video para aumentar su presencia en redes sociales.