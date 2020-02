Tras posesionarse, nuevo MinTrabajo aseguró que no subirá la edad de pensión ni las semanas de cotización

Después de posesionarse ante el presidente Iván Duque, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habló sobre los retos y misiones que tiene de ahora en adelante al asumir este cargo en el Gobierno.

Cabrera aseguró que asume este alto cargo del Gobierno Nacional con la misión de adelantar la reforma pensional y laboral que se está promoviendo desde meses atrás, resaltando que no tocará la edad de pensión ni las semanas de cotización que actualmente rigen en el país.

Lea también: Ángel Custodio Cabrera se posesionó en la Casa de Nariño como nuevo ministro de Trabajo

“No vamos a acabar con régimen de prima media, no vamos a mover la edad de las personas, no vamos a meternos con el número de semanas y no nos meteremos con la tasa la cotización”, aseguró el nuevo ministro de Trabajo durante su posesión.

El nuevo ministro de Trabajo es contador público de la Universidad Nacional, cuenta con especialización en Derecho Tributario y Finanzas de la Universidad de Los Andes; y se ha desempeñado como director regional del ICBF y senador.