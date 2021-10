¡Qué miedo! Por robarle, ladrón empujó a una mujer al carril exclusivo de Transmilenio

Una mujer fue arrojada de forma violenta contra el carril exclusivo del Transmilenio, por un ladrón que le robó el celular.

Los hechos se registraron hace pocas horas, en la estación Toberin del Transmilenio cuando un delincuente golpeó a una mujer para robarle.

La mujer narró para medios locales que ella llegó a la estación cuando un sujeto le arrebate el celular y la arrojó contra el carril exclusivo: Eso lo supo la víctima porque otra pasajera, que todo el tiempo le dijo que era médico y le prestó los primeros, la estabilizó y le contó lo sucedido.

La detalló que por fortuna en ese momento no pasaba ningún bus, por lo que agradece que la tragedia no fue a peor, así mismo narró que instauró la denuncia por el hecho de inseguridad ante la Policía y la Fiscalía, pero asegura que no hay avances en la investigación.

El relato la mujer atracada en el Transmilenio

#ArribaBogotá | Una mujer fue arrojada a el carril exclusivo de Transmilenio por un delincuente que le quería robar el celular. La víctima se golpeó la cabeza y quedó inconsciente en la vía. Esto fue lo que pasó 👇 pic.twitter.com/YJHzQZRnDD — Canal Citytv (@Citytv) October 5, 2021

