Trabajo, comida típica y salsa, Amaranta Hank estuvo en Cali por placer

Amaranta Hank, la actriz de cine para adultos estuvo en Cali trabajando, bailando salsa y comiendo chontaduro y aborrajado. Una ciudad de placer para la cucuteña que contó cuál fue el trabajo y por qué el gusto por el baile, específicamente en la capital del Valle del Cauca.

“Algo que me gusta mucho de Cali es que cuando a uno lo sacan a bailar es de verdad. Termina la canción y cada uno coge por su lado. No es como otro lugar donde te sacan y empiezan a perseguirte, a hablarte, a pedirte el teléfono. Cuando vengo a bailar es a bailar, no a que me echen los perros”, contó la actriz a Noticias Caracol.

A Hank la cogió la cámara de un celular mientras bailaba en La Topa Tolondra, un establecimiento en el que estuvo bailando salsa con un profesor de la discoteca: “Llegue ahí y nos flechamos ‘bailísticamente'”, explicó la actriz para seguir con el porqué no bailar en la capital antioqueña “En Medellín bailan pegadito, eso no me gusta, aquí saben bailar. El caleño baila arrebatado, no son pasos mecánicos, sino que te dejan llevar por el ritmo”.

Este es el video, tomado de Noticias Caracol, que muestra el lado más salsero de Amaranta Hank

Motivos laborales

Amaranta estuvo en Cali desde el viernes, 14 de septiembre, para hacer una presentación en un club nocturno el sábado y, además, para un casting que no arrojó los resultados esperados.

“Vino como invitada especial para la celebración de nuestro aniversario número 37”, dijo la propietaria de ‘Eventos Liz’.

Hank dejó la capital del Valle del Cauca el martes 19 de septiembre y se refirió a los resultados no esperados del casting: “Esta vez les fue mal a los caleños, les tenía mucha fe, pero no nos dieron el nivel”, comentó.